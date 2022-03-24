На Кубани ожидают увеличения турпотока летом

В Краснодарском крае рассказали о подготовке к туристическому сезону 2022 года.

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Курорты Краснодарского края активно готовятся к летнему сезону. На сегодняшний день забронировано уже 35% гостиничного фонда. Мы ожидаем увеличения турпотока в связи со сложившейся ситуацией в стране и мире», — уточнил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, в 2022 году край планирует открыть 14 новых объектов размещения общей вместимостью более 1300 мест.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что, по данным властей Крыма, турпоток в республику вырос в 2,5 раза за восемь лет.