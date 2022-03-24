Шойгу провёл совещание с ОПК по вопросу выполнения гособоронзаказа

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание по выполнению гособоронзаказа.

«Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание по вопросам выполнения предприятиями ОПК государственного оборонного заказа в условиях санкционного давления западных стран на оборонную промышленность Российской Федерации», — сообщили в российском Минобороны.

Ранее сообщалось, что Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о ходе специальной военной операции на Украине.