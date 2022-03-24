На портале mos.ru создали раздел о мерах поддержки москвичей и бизнеса
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Об этом пишет «Москва 24».
Как уточняется, на странице размещена информация об уже принятых мерах, в том числе в социальной сфере и трудоустройстве, торговле, промышленности и строительстве. Содержание страницы постоянно обновляется.
Кроме того, в разделе можно найти информацию о работе штаба по защите бизнеса, о горячей линии поддержки промышленности Москвы и Центра поддержки экономики.
Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.