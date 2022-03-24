На портале mos.ru создали раздел о мерах поддержки москвичей и бизнеса

На портале mos.ru появился раздел «Стабилизация экономики Москвы», посвящённый городским и федеральным мерам поддержки бизнеса и жителей столицы.

Об этом пишет «Москва 24».

Как уточняется, на странице размещена информация об уже принятых мерах, в том числе в социальной сфере и трудоустройстве, торговле, промышленности и строительстве. Содержание страницы постоянно обновляется.

Кроме того, в разделе можно найти информацию о работе штаба по защите бизнеса, о горячей линии поддержки промышленности Москвы и Центра поддержки экономики.

Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.