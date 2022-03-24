Аналитик Пархоменко рассказал о росте аудитории автовладельцев на маркетплейсах и агрегаторах

Короткая ссылка
Управляющий партнёр агентства «Идеи&Решения» Сергей Пархоменко сообщил, что маркетплейсы и агрегаторы показали наибольший рост аудитории, когда речь идёт о спросе на автомобили и автотовары.
Аналитик Пархоменко рассказал о росте аудитории автовладельцев на маркетплейсах и агрегаторах
  • Gettyimages.ru
  • © Eternity in an Instant

Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Исследование проходило в 16 городах-миллионниках России. Пользователям был задан вопрос: «Как вы узнаёте о новинках на авторынке?». Традиционно высокие показатели у телевидения и сарафанного радио, однако по темпам роста лидирующие позиции заняли сайты. Среди них большая часть — агрегаторы и маркетплейсы, а также форумы и онлайн-СМИ.

Среди самых популярных сайтов в B2B-сегменте в топ-3 вошли AUTO.RU (16,8%), EXIST.RU (13,9%), DROM.RU (11,1%). Схожую динамику показал и опрос B2C-аудитории. Так, лидирующие позиции заняли AUTO.RU (22,4%), EXIST.RU (16,2%), AVITO.RU (13,5%). Среди форумов и онлайн-СМИ наиболее популярными оказались ZR.RU, DRIVE.RU, DRIVE2.RU.

«Наиболее заметным в исследованиях 2021 года является повышенный интерес к автотоварам на «Авито», — отметил Пархоменко.

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить