Аналитик Пархоменко рассказал о росте аудитории автовладельцев на маркетплейсах и агрегаторах

Управляющий партнёр агентства «Идеи&Решения» Сергей Пархоменко сообщил, что маркетплейсы и агрегаторы показали наибольший рост аудитории, когда речь идёт о спросе на автомобили и автотовары.

Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Исследование проходило в 16 городах-миллионниках России. Пользователям был задан вопрос: «Как вы узнаёте о новинках на авторынке?». Традиционно высокие показатели у телевидения и сарафанного радио, однако по темпам роста лидирующие позиции заняли сайты. Среди них большая часть — агрегаторы и маркетплейсы, а также форумы и онлайн-СМИ.

Среди самых популярных сайтов в B2B-сегменте в топ-3 вошли AUTO.RU (16,8%), EXIST.RU (13,9%), DROM.RU (11,1%). Схожую динамику показал и опрос B2C-аудитории. Так, лидирующие позиции заняли AUTO.RU (22,4%), EXIST.RU (16,2%), AVITO.RU (13,5%). Среди форумов и онлайн-СМИ наиболее популярными оказались ZR.RU, DRIVE.RU, DRIVE2.RU.

«Наиболее заметным в исследованиях 2021 года является повышенный интерес к автотоварам на «Авито», — отметил Пархоменко.

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.