В Новосибирске завершили расследование дела о незаконной рубке леса

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Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в серии преступлений, связанных с незаконной рубкой леса и кражей древесины на территории региона.
В Новосибирске завершили расследование дела о незаконной рубке леса
  • РИА Новости

Как сообщает ФАН, фигурантами дела стали трое мужчин в возрасте от 34 до 36 лет.

Незаконным бизнесом компания из семи человек занималась с июня по октябрь 2020 года, четверо из них дают показания в суде.

«Во время следствия данные фигуранты скрылись и были объявлены в федеральный розыск. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий один из них был задержан полицейскими в Новосибирске, второй — в Венгеровском районе области, третий скрывался в Ямало-Ненецком автономном округе, где также был задержан и этапирован в Новосибирск», — рассказали в ГУ МВД России по региону.

Объём незаконно заготовленной древесины составил более 700 кубометров. Общая сумма причинённого ущерба оценивается в 22 млн рублей.

Ранее Newinform передавало, что в Иркутской области завели уголовное дело по факту контрабанды леса в Китай.

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