Три человека погибли в результате ДТП на Камчатке
«Двадцативосьмилетний гражданин, не имея права управления транспортными средствами, управляя автомобилем Toyota Corona Premio, не справился с управлением, съехал на обочину, где совершил столкновение с опорой линии электропередачи», — приводит РИА Новости сообщение.
В результате ДТП водитель и двое пассажиров, женщины 41 и 48 лет, от полученных травм скончались на месте.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Орловской области пострадали шесть человек.