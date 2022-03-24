Три человека погибли в результате ДТП на Камчатке

Водитель, не имеющий прав, врезался в опору линии электропередачи на Камчатке, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Двадцативосьмилетний гражданин, не имея права управления транспортными средствами, управляя автомобилем Toyota Corona Premio, не справился с управлением, съехал на обочину, где совершил столкновение с опорой линии электропередачи», — приводит РИА Новости сообщение.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров, женщины 41 и 48 лет, от полученных травм скончались на месте.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Орловской области пострадали шесть человек.