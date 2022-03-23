Аналитик Разуваев высказался об уходе ряда иностранных компаний из России

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Независимый аналитик, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.

«Россия — большой рынок сбыта, и никто не хочет его терять даже под серьёзным давлением», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, любой бренд, который на данный момент покинул Россию, постарается вернуться при первой возможности.

«Но я думаю, что многие не уходят. Они замораживаются и рассчитывают на нормализацию», — добавил Разуваев.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

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