Ещё 20 подмосковных предприятий войдут в нацпроект «Производительность труда»

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Ещё 20 предприятий из Московской области примут участие в национальном проекте «Производительность труда».
Ещё 20 подмосковных предприятий войдут в нацпроект «Производительность труда»
  • © Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

«С начала этого года к участию в нацпроекте «Производительность труда» мы привлекли ещё 20 компаний, что позволит увеличить общее число региональных участников проекта до 100. Бесплатную поддержку подмосковным предприятиям в рамках нацпроекта уже почти два года оказывает Региональный центр компетенций», — заявила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что до конца 2024 года в нацпроект предполагается привлечь как минимум 320 подмосковных компаний и обучить свыше 4200 сотрудников и региональных команд.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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