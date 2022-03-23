В РЭО определили перечень наиболее важных видов оборудования для импортозамещения на сортировке отходов

В Российском экологическом операторе (РЭО) определили перечень наиболее важных видов оборудования для импортозамещения на сортировке отходов.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Доля импортозамещения на объектах сортировки отходов достигает 80 — 100%. Однако по части конкретных видов оборудования доля импорта всё ещё очень высока. РЭО определил перечень видов такого оборудования, приоритетных для импортозамещения. Это сепараторы оптический, баллистический и вихретоковый», — заявил директор по технологиям, руководитель департамента развития технологий, инфраструктуры обращения с отходами и службы технического заказчика ППК РЭО Олег Шияновский на Конференции Wasma.

По его словам, это оборудование используется, чтобы отделить пригодное для переработки вторсырьё от общего потока отходов.

Как отметил Шияновский, работа по импортозамещению ведётся с начала образования РЭО, и уже есть проекты, отечественные производители, которые готовы реализовывать соответствующие программы.

Как ранее передавала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.