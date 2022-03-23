Российский чип для карты «Тройка» находится на финальном этапе тестирования

Российский чип для транспортной карты «Тройка» находится на финальном этапе тестирования, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Дептранс.

Как отметил Ликсутов, чип начали готовить ещё три года назад.

«При этом на складах у нас достаточное количество карт, никакого дефицита нет и в будущем не будет. Закупку новых чипов у нашего российского производителя ООО «МСП» мы проведём дополнительно, а контракт на наше взаимодействие будет продлён на пять лет в рамках решения штаба у мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики», — заявил Ликсутов.

По его словам, предприятие будет обеспечено на несколько лет вперёд. Рабочие места сохранятся, также продолжатся исследования по созданию ещё более современного чипа для транспорта и банковской сферы, добавил заммэра.

Ранее телеканал «360» сообщал, что карта «Тройка» заработала на всех транспортных маршрутах Подмосковья.