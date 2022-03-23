Российский чип для карты «Тройка» находится на финальном этапе тестирования

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Российский чип для транспортной карты «Тройка» находится на финальном этапе тестирования, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Российский чип для карты «Тройка» находится на финальном этапе тестирования
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Дептранс.

Как отметил Ликсутов, чип начали готовить ещё три года назад.

«При этом на складах у нас достаточное количество карт, никакого дефицита нет и в будущем не будет. Закупку новых чипов у нашего российского производителя ООО «МСП» мы проведём дополнительно, а контракт на наше взаимодействие будет продлён на пять лет в рамках решения штаба у мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики», — заявил Ликсутов.

По его словам, предприятие будет обеспечено на несколько лет вперёд. Рабочие места сохранятся, также продолжатся исследования по созданию ещё более современного чипа для транспорта и банковской сферы, добавил заммэра.

Ранее телеканал «360» сообщал, что карта «Тройка» заработала на всех транспортных маршрутах Подмосковья.

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