Российский чип для карты «Тройка» находится на финальном этапе тестирования
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Дептранс.
Как отметил Ликсутов, чип начали готовить ещё три года назад.
«При этом на складах у нас достаточное количество карт, никакого дефицита нет и в будущем не будет. Закупку новых чипов у нашего российского производителя ООО «МСП» мы проведём дополнительно, а контракт на наше взаимодействие будет продлён на пять лет в рамках решения штаба у мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики», — заявил Ликсутов.
По его словам, предприятие будет обеспечено на несколько лет вперёд. Рабочие места сохранятся, также продолжатся исследования по созданию ещё более современного чипа для транспорта и банковской сферы, добавил заммэра.
Ранее телеканал «360» сообщал, что карта «Тройка» заработала на всех транспортных маршрутах Подмосковья.