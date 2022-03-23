Глава КТК Горбань сообщил о полной остановке погрузки нефти на терминале

Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума полностью остановлена, в итоге отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз, сказал глава КТК Николай Горбань.

«Погрузка на морском терминале остановлена полностью… Приём по трубопроводу происходит, но ёмкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера — завтрашнего дня, сокращение в перспективе составит практически в пять раз», — отметил глава КТК.

Ранее сообщалось, что специалистам Росприроднадзора удалось выйти в море в районе аварийных выносных причалов с нефтеналивным оборудованием компании КТК в районе Новороссийска, берутся пробы.