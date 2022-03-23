Глава КТК Горбань сообщил о полной остановке погрузки нефти на терминале
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«Погрузка на морском терминале остановлена полностью… Приём по трубопроводу происходит, но ёмкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера — завтрашнего дня, сокращение в перспективе составит практически в пять раз», — отметил глава КТК.
Ранее сообщалось, что специалистам Росприроднадзора удалось выйти в море в районе аварийных выносных причалов с нефтеналивным оборудованием компании КТК в районе Новороссийска, берутся пробы.