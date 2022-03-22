Более 280 т различных предметов утилизировали в Москве с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей»

За четыре месяца работы сервиса «Вывоз ненужных вещей» в Москве утилизировали около 281,5 т различных предметов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как заявил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, с помощью нового сервиса на портале mos.ru жители отправили на утилизацию шесть автомобилей, 3772 стиральные машины, 3562 холодильника, 560 посудомоечных машин, 1340 электрических и 1342 газовые плиты.

«Предметы, вывезенные по заявкам жителей города, поставляются на перерабатывающие заводы. Там установлено специальное оборудование, которое рубит металл большими ножами, разбивает магнитами на фракции. Дальше сырьё уходит на производственные предприятия», — уточнил Пищелко.

Как ранее передавала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.