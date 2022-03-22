В Тверской области рассказали о мерах поддержки бизнеса

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На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени обсудили пакет документов для реализации плана поддержки бизнеса.
В Тверской области рассказали о мерах поддержки бизнеса
  • globallookpress.com
  • © Aleksandr Schemlyaev

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

«Основная задача — сохранение рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств, возможность предоставить нашим предприятиям оборотные средства для сохранения объёмов выпускаемой продукции», — заявил Руденя.

В частности, дополнительные транши предусмотрены для Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области.

Господдержку окажут и арендодателям.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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