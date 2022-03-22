В Тверской области рассказали о мерах поддержки бизнеса

На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени обсудили пакет документов для реализации плана поддержки бизнеса.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

«Основная задача — сохранение рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств, возможность предоставить нашим предприятиям оборотные средства для сохранения объёмов выпускаемой продукции», — заявил Руденя.

В частности, дополнительные транши предусмотрены для Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области.

Господдержку окажут и арендодателям.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.