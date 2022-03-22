В Тверской области рассказали о мерах поддержки бизнеса
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.
«Основная задача — сохранение рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств, возможность предоставить нашим предприятиям оборотные средства для сохранения объёмов выпускаемой продукции», — заявил Руденя.
В частности, дополнительные транши предусмотрены для Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области.
Господдержку окажут и арендодателям.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.