Экономист Абелев высказался об особенностях недвижимости как актива

Короткая ссылка
Кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» Олег Абелев высказался об особенностях недвижимости как актива.
Экономист Абелев высказался об особенностях недвижимости как актива
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Рассматривать недвижимость как некий прибыльный актив возможно только в том случае, если её цена растёт в годовом выражении выше, чем инфляция», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в современных реалиях, если человек уже имеет своё жильё, то обременять себя покупкой типового «бетона» с расчётом заработать не имеет смысла.

«Деньги, равные стоимости квартиры, просто размещённые на банковском депозите, принесут быстрый и пока неналогооблагаемый доход. А инвестирование в стройку на месяцы, а то и годы исключит возможность оборота значительной суммы», — пояснил эксперт.

Ранее Ринат Хасанов, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России, в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить