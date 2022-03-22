Экономист Абелев высказался об особенностях недвижимости как актива

Кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» Олег Абелев высказался об особенностях недвижимости как актива.

«Рассматривать недвижимость как некий прибыльный актив возможно только в том случае, если её цена растёт в годовом выражении выше, чем инфляция», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в современных реалиях, если человек уже имеет своё жильё, то обременять себя покупкой типового «бетона» с расчётом заработать не имеет смысла.

«Деньги, равные стоимости квартиры, просто размещённые на банковском депозите, принесут быстрый и пока неналогооблагаемый доход. А инвестирование в стройку на месяцы, а то и годы исключит возможность оборота значительной суммы», — пояснил эксперт.

Ранее Ринат Хасанов, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России, в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.