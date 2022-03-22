Автоэксперт Субботин дал рекомендации по подготовке машины к весенне-летнему сезону

Автоэксперт Вячеслав Субботин дал рекомендации по подготовке машины к весенне-летнему сезону.

«Шины зимние на летние нужно менять по погоде», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, на зимних покрышках автомобиль ведёт себя на асфальте хуже.

«Лето наступает быстро. Нужно проверить систему охлаждения двигателя — погазовать, довести температуру до максимума и посмотреть, включается ли радиатор. Также я бы посмотрел, что с тормозами, при замене колёс это можно заметить визуально», — посоветовал Субботин.

По его словам, также необходимо проверить масло и салонный фильтр.

Ранее Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.