Автоэксперт Субботин дал рекомендации по подготовке машины к весенне-летнему сезону

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Автоэксперт Вячеслав Субботин дал рекомендации по подготовке машины к весенне-летнему сезону.
Автоэксперт Субботин дал рекомендации по подготовке машины к весенне-летнему сезону
  • Gettyimages.ru
  • © Eugene Nekrasov

«Шины зимние на летние нужно менять по погоде», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, на зимних покрышках автомобиль ведёт себя на асфальте хуже.

«Лето наступает быстро. Нужно проверить систему охлаждения двигателя — погазовать, довести температуру до максимума и посмотреть, включается ли радиатор. Также я бы посмотрел, что с тормозами, при замене колёс это можно заметить визуально», — посоветовал Субботин.

По его словам, также необходимо проверить масло и салонный фильтр.

Ранее Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.

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