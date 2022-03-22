Специалист Елагин высказался о перспективах производства биополимеров в России

Генеральный директор НПО Биомикрогели Андрей Елагин высказался о перспективах производства биополимеров в России.

«Во всём мире биополимеры широко применяются во многих фундаментальных отраслях: медицине (например, имплантаты, материалы для сшивания и гаджеты), очистке воды, нефтедобыче, производстве моющих средств и косметики, электронике, автомобилестроении (к примеру, в шинах для минимизации расхода топлива)», — напомнил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, в России разработка таких технологий находится на стадии становления и в большей степени представлена региональными подразделениями компаний из Азии и Европы.

«Актуальность запроса на собственные технологии и производство биополимеров подтверждают недавно объявленные меры поддержки со стороны государства: премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому производители биополимеров и биоразлагаемого пластика смогут получить такие же приоритетные меры господдержки, что и аграрии», — напомнил Елагин.

По его словам, в России есть производственные площадки, способные производить широкий спектр биополимеров. В частности, пояснил эксперт, уже сейчас биополимеры, сделанные из вторичного сельскохозяйственного сырья, представляют серьёзную альтернативу традиционным полимерным материалам.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Ставропольском крае построят экотехнопарк по переработке стекла и полимеров.