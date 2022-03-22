Риелтор Хусаинов дал прогноз по ценам на квартиры в России

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Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов дал прогноз по ценам на квартиры в России.
Риелтор Хусаинов дал прогноз по ценам на квартиры в России
  • АГН «Москва»

«Одни собственники пытаются продать объекты максимально дорого, поднимают цены и в итоге теряют покупателей, другие становятся более лояльными к торгу, и сейчас скидки на квартиры доходят до 10 — 15% от изначально заявленной цены. Для части объектов есть дельта для снижения стоимости», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, при определённых обстоятельствах нельзя исключать снижения стоимости квартир на вторичном рынке на 25 — 30%, что не может не сказаться и на рынке новостроек.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ринат Хасанов в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.

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