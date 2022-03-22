Депутат Госдумы Гутенёв рассказал о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв рассказал о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

Вынужденные переселенцы, расположившиеся в пунктах временного размещения в Ростовской области, получили более 40 тонн гумпомощи от «Союза машиностроителей России».

Как отметил Гутенёв, сбор проходил в рамках акции «Всегда рядом».

«Акция началась не сегодня, она идёт с 2014 года. Мы всегда способствовали, чтобы «Союз машиностроителей» и лига оборонных предприятий реализовывали проект «Мы вместе», осуществляя помощь вынужденным переселенцам», — пояснил депутат в беседе с ФАН.

По его словам, проектов было много, начиная от гуманитарной помощи и до развития программы донорства крови.

«Сейчас, конечно, масштабы помощи существенно возросли», — добавил Гутенёв.

Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья рассказали о работе по сбору гумпомощи для беженцев из Донбасса.