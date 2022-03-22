Депутат Госдумы Гутенёв рассказал о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Короткая ссылка
Председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв рассказал о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.
Депутат Госдумы Гутенёв рассказал о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

Вынужденные переселенцы, расположившиеся в пунктах временного размещения в Ростовской области, получили более 40 тонн гумпомощи от «Союза машиностроителей России».

Как отметил Гутенёв, сбор проходил в рамках акции «Всегда рядом».

«Акция началась не сегодня, она идёт с 2014 года. Мы всегда способствовали, чтобы «Союз машиностроителей» и лига оборонных предприятий реализовывали проект «Мы вместе», осуществляя помощь вынужденным переселенцам», — пояснил депутат в беседе с ФАН.

По его словам, проектов было много, начиная от гуманитарной помощи и до развития программы донорства крови.

«Сейчас, конечно, масштабы помощи существенно возросли», — добавил Гутенёв.

Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья рассказали о работе по сбору гумпомощи для беженцев из Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить