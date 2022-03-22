Депутат Госдумы Гутенёв рассказал о работе по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Вынужденные переселенцы, расположившиеся в пунктах временного размещения в Ростовской области, получили более 40 тонн гумпомощи от «Союза машиностроителей России».
Как отметил Гутенёв, сбор проходил в рамках акции «Всегда рядом».
«Акция началась не сегодня, она идёт с 2014 года. Мы всегда способствовали, чтобы «Союз машиностроителей» и лига оборонных предприятий реализовывали проект «Мы вместе», осуществляя помощь вынужденным переселенцам», — пояснил депутат в беседе с ФАН.
По его словам, проектов было много, начиная от гуманитарной помощи и до развития программы донорства крови.
«Сейчас, конечно, масштабы помощи существенно возросли», — добавил Гутенёв.
Ранее, как сообщал телеканал «360», власти Подмосковья рассказали о работе по сбору гумпомощи для беженцев из Донбасса.