Юрист Петрикова высказалась о новых пособиях на детей

Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова высказалась о новых пособиях на детей 8 — 16 лет, которые начнут начислять с 1 апреля.

«Это аналог пособия, которое сейчас получают малообеспеченные семьи на детей от 3 до 7 лет. Раньше выплаты на ребят с 8 до 16 лет продлевали только одиноким родителям или тем, кто получает алименты на ребёнка. Теперь выплата доступна и полным семьям», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, для получения такой выплаты семья должна иметь статус малоимущей, также члены семьи должны иметь подтверждённый доход или уважительную причину его отсутствия.

Как отметила Петрикова, уважительной причиной может быть статус безработного, который стоит на учёте в центре занятости не более полугода, или инвалидность, которая не позволяет работать.

«Не будут учитываться материнский капитал, НДФЛ, возвращённый за счёт налоговых вычетов, разовая материальная помощь от государства, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, если они были произведены ранее на того же ребёнка, льготы и доплаты от муниципалитетов на ЖКЖ и проезд, страховые выплаты за ущерб имуществу, жизни и здоровью», — уточнила юрист.

Она добавила, что для назначения пособия можно подать заявление через портал госуслуг или в ПФР.

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