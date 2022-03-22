Обливший кислотой пару в Подмосковье объяснил свой поступок

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Молодой человек, обливший девушку и парня серной кислотой в подмосковном Домодедове, объяснил свой мотив.
Обливший кислотой пару в Подмосковье объяснил свой поступок
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Как следует из видео, размещённого на портале «МВД МЕДИА», мужчина сделал это из-за «ревности и обиды».

На опросе задержанный рассказал, что в данный момент учится, судимостей у него нет. С пострадавшей девушкой он знаком с 2011 года. По его словам, в настоящий момент он с пострадавшей «в ссоре».

«Облил. Признаю», — сказал он.

По его словам, серную кислоту он нашёл в интернет-магазине, позднее приобрёл её.

21 марта 2022 года в больницу Домодедова доставили трёх человек, в том числе ребёнка, с химическими ожогами разных частей тела. Утром возле жилого дома нападавший плеснул в лицо мужчине и женщине, предположительно, серную кислоту. Раствор также попал на кисти рук 11-летнего школьника, проходившего мимо.

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