В Казани рассказали о мерах поддержки бизнеса

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В Казани готовят новые меры поддержки бизнеса, которые будут предложены правительству Татарстана после консультаций с предпринимателями и промышленными предприятиями.
В Казани рассказали о мерах поддержки бизнеса
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Идёт структурная перестройка промышленности, городского хозяйства, бизнеса в городе, республике и стране. Всё меняется буквально на глазах. В этой связи важно не только быть в курсе событий, но и внутри этих событий», — заявил на совещании в исполкоме мэр Казани Ильсур Метшин.

По его словам, активную работу ведёт городской антикризисный штаб.

«Ряд принятых мер уже озвучили. Сегодня нам как никогда нужно быть вместе. Важно решать вопросы в диалоге», — добавил Метшин.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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