В Казани рассказали о мерах поддержки бизнеса
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Об этом сообщает «Бизнес Online».
«Идёт структурная перестройка промышленности, городского хозяйства, бизнеса в городе, республике и стране. Всё меняется буквально на глазах. В этой связи важно не только быть в курсе событий, но и внутри этих событий», — заявил на совещании в исполкоме мэр Казани Ильсур Метшин.
По его словам, активную работу ведёт городской антикризисный штаб.
«Ряд принятых мер уже озвучили. Сегодня нам как никогда нужно быть вместе. Важно решать вопросы в диалоге», — добавил Метшин.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.