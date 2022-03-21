Специалист по недвижимости Полякова высказалась о ситуации с арендой жилья в Москве

Заместитель директора департамента аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова высказалась о ситуации с арендой жилья в Москве.

«Усреднённая ставка найма жилья в районах, которые относятся к старой Москве, сохраняется в марте на уровне февраля и составляет 47 480 рублей. В 2022 году мы не ожидаем резких скачков цен», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

Как отметила Полякова, многое будет зависеть от состояния рынка труда в столице.

По словам эксперта, спрос сохранится на прежнем уровне, пока в Москву едет работать прежнее число людей, но если этот поток ослабнет, то спрос снизится и может произойти небольшое удешевление стоимости найма по итогам торга.

Ранее газета «Известия» сообщала, что арендное жильё в крупных городах России с 24 февраля подешевело примерно на 5,5%. Спрос на съём жилплощади в Москве упал на 17%.