Партия «Справедливая Россия — За правду» запустила сайт, на котором можно задать вопрос главе СК Бастрыкину

Начал работу сайт проекта #СпросимБастрыкина. Сбором вопросов для главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина занимается палата депутатов партии «Справедливая Россия — За правду».

Инициатором проекта выступил депутат Госдумы от партии СРЗП Дмитрий Кузнецов.

Причиной, побудившей его выступить с данной инициативой, стало большое количество вопросов от граждан о действиях представителей властей и госкорпораций в текущей ситуации.

Именно для этого он предложил создать сайт, где можно собирать вопросы от граждан по поводу недоработок властей, которые могут нанести вред государству, и направлять их напрямую Бастрыкину в формате депутатских запросов.