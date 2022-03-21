Партия «Справедливая Россия — За правду» запустила сайт, на котором можно задать вопрос главе СК Бастрыкину

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RT
Начал работу сайт проекта #СпросимБастрыкина. Сбором вопросов для главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина занимается палата депутатов партии «Справедливая Россия — За правду».
Партия «Справедливая Россия — За правду» запустила сайт, на котором можно задать вопрос главе СК Бастрыкину
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Инициатором проекта выступил депутат Госдумы от партии СРЗП Дмитрий Кузнецов.

Причиной, побудившей его выступить с данной инициативой, стало большое количество вопросов от граждан о действиях представителей властей и госкорпораций в текущей ситуации.

Именно для этого он предложил создать сайт, где можно собирать вопросы от граждан по поводу недоработок властей, которые могут нанести вред государству, и направлять их напрямую Бастрыкину в формате депутатских запросов.

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