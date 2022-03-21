Партия «Справедливая Россия — За правду» запустила сайт, на котором можно задать вопрос главе СК Бастрыкину
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Инициатором проекта выступил депутат Госдумы от партии СРЗП Дмитрий Кузнецов.
Причиной, побудившей его выступить с данной инициативой, стало большое количество вопросов от граждан о действиях представителей властей и госкорпораций в текущей ситуации.
Именно для этого он предложил создать сайт, где можно собирать вопросы от граждан по поводу недоработок властей, которые могут нанести вред государству, и направлять их напрямую Бастрыкину в формате депутатских запросов.