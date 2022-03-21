В результате прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону 13 человек госпитализированы с ожогами

В Ростове-на-Дону 13 человек получили ожоги и были госпитализированы из-за прорыва теплотрассы и попадания кипятка в квартиры, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов», — говорится в сообщении. Как пишет ТАСС, эвакуированы 35 человек, с термическими ожогами нижних конечностей госпитализированы 13 человек. В декабре в городе Невинномысске Ставропольского края авария на теплотрассе привела к отключению теплоснабжения в 141 многоквартирном доме.