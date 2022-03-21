В результате прорыва теплотрассы в Ростове-на-Дону 13 человек госпитализированы с ожогами
«В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов», — говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС, эвакуированы 35 человек, с термическими ожогами нижних конечностей госпитализированы 13 человек.
В декабре в городе Невинномысске Ставропольского края авария на теплотрассе привела к отключению теплоснабжения в 141 многоквартирном доме.