Власти Удмуртии разработали меры по сохранению уровня занятости населения
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на зампредседателя правительства республики Татьяну Чуракову.
«Ситуация на рынке труда стабильная. Сейчас численность зарегистрированных безработных граждан составляет порядка 6 тыс. человек», — заявила Чуракова.
По её словам, разработанные меры направлены на содействие в трудоустройстве и обучение востребованным профессиям.
Реализация данных мер позволит создать условия для трудоустройства более 30 тыс. человек.
Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.