Власти Удмуртии разработали меры по сохранению уровня занятости населения

В правительстве Удмуртии сообщили о разработке ряда мер по сохранению уровня занятости населения.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на зампредседателя правительства республики Татьяну Чуракову.

«Ситуация на рынке труда стабильная. Сейчас численность зарегистрированных безработных граждан составляет порядка 6 тыс. человек», — заявила Чуракова.

По её словам, разработанные меры направлены на содействие в трудоустройстве и обучение востребованным профессиям.

Реализация данных мер позволит создать условия для трудоустройства более 30 тыс. человек.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.