Власти Удмуртии разработали меры по сохранению уровня занятости населения

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В правительстве Удмуртии сообщили о разработке ряда мер по сохранению уровня занятости населения.
Власти Удмуртии разработали меры по сохранению уровня занятости населения
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на зампредседателя правительства республики Татьяну Чуракову.

«Ситуация на рынке труда стабильная. Сейчас численность зарегистрированных безработных граждан составляет порядка 6 тыс. человек», — заявила Чуракова.

По её словам, разработанные меры направлены на содействие в трудоустройстве и обучение востребованным профессиям.

Реализация данных мер позволит создать условия для трудоустройства более 30 тыс. человек.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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