В Московской области достроят 25 домов для переселенцев из аварийного жилья

Власти Московской области до конца 2022 года намерены достроить 25 домов для переселенцев из аварийного жилья.

«Область продолжит строительство объектов для расселения аварийного жилищного фонда. До конца 2022 года планируем достроить 25 домов в Шатуре, Зарайске, Солнечногорске, Ступине, Клину, а также в Сергиево-Посадском, Дмитровском, Талдомском, Одинцовском, Рузском и Богородском округах», — приводит слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева «Радио 1».

Он отметил, что в новые дома планируется заселить около 3,5 тыс. граждан.

Как ранее сообщало «Подмосковье сегодня», в Московской области в 2022 году построят три станции скорой помощи.