В Московской области достроят 25 домов для переселенцев из аварийного жилья

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Власти Московской области до конца 2022 года намерены достроить 25 домов для переселенцев из аварийного жилья.
В Московской области достроят 25 домов для переселенцев из аварийного жилья
  • РИА Новости

«Область продолжит строительство объектов для расселения аварийного жилищного фонда. До конца 2022 года планируем достроить 25 домов в Шатуре, Зарайске, Солнечногорске, Ступине, Клину, а также в Сергиево-Посадском, Дмитровском, Талдомском, Одинцовском, Рузском и Богородском округах», — приводит слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева «Радио 1».

Он отметил, что в новые дома планируется заселить около 3,5 тыс. граждан.

Как ранее сообщало «Подмосковье сегодня», в Московской области в 2022 году построят три станции скорой помощи.

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