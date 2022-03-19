В Московской области достроят 25 домов для переселенцев из аварийного жилья
- РИА Новости
«Область продолжит строительство объектов для расселения аварийного жилищного фонда. До конца 2022 года планируем достроить 25 домов в Шатуре, Зарайске, Солнечногорске, Ступине, Клину, а также в Сергиево-Посадском, Дмитровском, Талдомском, Одинцовском, Рузском и Богородском округах», — приводит слова министра строительного комплекса региона Владимира Локтева «Радио 1».
Он отметил, что в новые дома планируется заселить около 3,5 тыс. граждан.
Как ранее сообщало «Подмосковье сегодня», в Московской области в 2022 году построят три станции скорой помощи.