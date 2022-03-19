Минтранс Подмосковья рекомендовал автомобилистам не торопиться менять зимнюю резину

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендовало автомобилистам не торопиться со сменой зимней резины в связи с нестабильными погодными условиями.
Минтранс Подмосковья рекомендовал автомобилистам не торопиться менять зимнюю резину
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

В ведомстве заявили, что температура воздуха в регионе ещё может опуститься ниже 0 °C.

Лучшее время для смены резины у автомобиля наступает при среднесуточной температуре +7 °C, напомнили в региональном Минтрансе.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с URA.RU рассказал, что менять резину с зимней на летнюю лучше всего в мае.

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