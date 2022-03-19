В Подмосковье в пункты сортировки отходов «Мегабак» сдали более 83 тысяч кубометров мусора
- РИА Новости
«Подмосковные жители с энтузиазмом поддерживают наш проект «Мегабак». Эти пункты приёма вторсырья от населения уже собрали более 83 тыс. куб. м крупногабаритных отходов», — приводит его слова «Радио 1».
Велиховский отметил, что в настоящее время в Подмосковье расположено 58 площадок «Мегабака».
Как ранее передавала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.