В Подмосковье в пункты сортировки отходов «Мегабак» сдали более 83 тысяч кубометров мусора

Жители Московской области сдали в пункты сортировки отходов «Мегабак» более 83 тыс. кубометров отходов. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

«Подмосковные жители с энтузиазмом поддерживают наш проект «Мегабак». Эти пункты приёма вторсырья от населения уже собрали более 83 тыс. куб. м крупногабаритных отходов», — приводит его слова «Радио 1».

Велиховский отметил, что в настоящее время в Подмосковье расположено 58 площадок «Мегабака».

Как ранее передавала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.