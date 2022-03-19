В Краснодаре начали ремонт дома-штаба армии генерала Корнилова

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В Краснодаре начали ремонт саманного дома, в котором в годы Гражданской войны располагался штаб Добровольческой армии под командованием генерала Лавра Корнилова.
В Краснодаре начали ремонт дома-штаба армии генерала Корнилова
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Здание включено в государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

Отмечается, что в ходе ремонтных работ над зданием установят защитный шатёр.

Как ранее сообщил портал «Юга.ру», в Краснодаре планируют отреставрировать фасад здания бывшей Екатеринодарской конторы Госбанка, где в настоящее время расположен художественный музей.

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