В Краснодаре начали ремонт дома-штаба армии генерала Корнилова

В Краснодаре начали ремонт саманного дома, в котором в годы Гражданской войны располагался штаб Добровольческой армии под командованием генерала Лавра Корнилова.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

Здание включено в государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

Отмечается, что в ходе ремонтных работ над зданием установят защитный шатёр.

Как ранее сообщил портал «Юга.ру», в Краснодаре планируют отреставрировать фасад здания бывшей Екатеринодарской конторы Госбанка, где в настоящее время расположен художественный музей.