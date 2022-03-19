В Краснодаре начали ремонт дома-штаба армии генерала Корнилова
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Здание включено в государственный реестр объектов культурного наследия народов России.
Отмечается, что в ходе ремонтных работ над зданием установят защитный шатёр.
Как ранее сообщил портал «Юга.ру», в Краснодаре планируют отреставрировать фасад здания бывшей Екатеринодарской конторы Госбанка, где в настоящее время расположен художественный музей.