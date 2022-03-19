В Приморье задержали подозреваемых в похищении людей ради пенсий

Правоохранители Приморского края задержали участников преступной группы по обвинению в похищении людей ради присвоения себе их пенсий.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По данным следствия, накануне были задержаны две женщины, которые подозреваются в похищении трёх человек в 2018 году с целью присвоения их пенсий.

«В ходе расследования уголовного дела по факту похищения людей установлен и задержан ещё один соучастник преступной группы. Им оказался 55-летний мужчина», — говорится в сообщении СК.

Ранее юрист, член союза Торгово-промышленной палаты России Елена Эльгерт в беседе с ФАН рассказала, как не стать жертвой мошенников, занимающихся вопросами банкротства.