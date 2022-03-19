Президент Татарстана заявил о намерении реализовать все намеченные федеральные проекты

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов заявил о намерении продолжить реализацию всех запланированных федеральных и региональных проектов.

Об этом сообщает «Реальное время».

По словам Минниханова, финансирование всех проектов будет осуществляться в полном объёме.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФАН рассказал о развитии туротрасли на полуострове.