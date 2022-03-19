Президент Татарстана заявил о намерении реализовать все намеченные федеральные проекты
Президент республики Татарстан Рустам Минниханов заявил о намерении продолжить реализацию всех запланированных федеральных и региональных проектов.
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
По словам Минниханова, финансирование всех проектов будет осуществляться в полном объёме.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФАН рассказал о развитии туротрасли на полуострове.
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