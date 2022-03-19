Президент Татарстана заявил о намерении реализовать все намеченные федеральные проекты

Короткая ссылка
Президент республики Татарстан Рустам Минниханов заявил о намерении продолжить реализацию всех запланированных федеральных и региональных проектов.
Президент Татарстана заявил о намерении реализовать все намеченные федеральные проекты
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

По словам Минниханова, финансирование всех проектов будет осуществляться в полном объёме.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФАН рассказал о развитии туротрасли на полуострове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить