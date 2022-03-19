В Подмосковье рассказали о подготовке домов региона к новому отопительному сезону

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В Государственной жилищной инспекции Московской области рассказали о работах по подготовке к очередному отопительному сезону зимой.
В Подмосковье рассказали о подготовке домов региона к новому отопительному сезону
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

Первым в плане подготовительных работ отмечается восстановление температурно-влажностного режима в домах.

Управляющим компаниям также предстоит провести полный мониторинг жилого фонда.

Ожидается, что график подготовки жилья к следующему отопительному периоду для каждого округа должен быть готов к 30 апреля. 

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.

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