В Подмосковье рассказали о подготовке домов региона к новому отопительному сезону
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
Первым в плане подготовительных работ отмечается восстановление температурно-влажностного режима в домах.
Управляющим компаниям также предстоит провести полный мониторинг жилого фонда.
Ожидается, что график подготовки жилья к следующему отопительному периоду для каждого округа должен быть готов к 30 апреля.
Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.