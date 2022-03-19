Эксперт Кувиков перечислил основные правила кибербезопасности

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Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков назвал основные правила кибербезопасности.
Эксперт Кувиков перечислил основные правила кибербезопасности
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«Эффективно защитить информацию о себе и важных вам вещах можно при помощи антивируса. Современные решения обновляются достаточно часто и обычно приспособлены к защите от появляющихся новых видов атак, вирусов и мошеннических схем. Не забывайте периодически делать проверки всех своих устройств антивирусом, ставить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, во избежание фишинговых атак», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Кувиков также посоветовал создавать уникальные пароли для каждой учётной записи, не устанавливать на телефон приложения из сторонних источников и использовать мобильный интернет вместо Wi-Fi в публичных местах.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

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