«Сколково» планирует вскоре представить новые программы по импортозамещению в России

Фонд «Сколково» планирует в ближайшее время представить несколько новых программ в сфере импортозамещения, заявил вице-президент фонда Алексей Беляков.

«Мы в ближайшее время предложим несколько новых программ, направленных на импортозамещение, либо старых программ, переориентированных», — цитирует ТАСС Белякова.

По его словам, руководство фонда разрабатывает новые инструменты поддержки с целью помощи своим резидентам.

Он отметил, что ситуация развивается стремительно, новые меры нужно предлагать оперативно.

Ранее Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда «Сколково».