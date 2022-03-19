«Сколково» планирует вскоре представить новые программы по импортозамещению в России

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Фонд «Сколково» планирует в ближайшее время представить несколько новых программ в сфере импортозамещения, заявил вице-президент фонда Алексей Беляков.
«Сколково» планирует вскоре представить новые программы по импортозамещению в России
  • РИА Новости

«Мы в ближайшее время предложим несколько новых программ, направленных на импортозамещение, либо старых программ, переориентированных», — цитирует ТАСС Белякова.

По его словам, руководство фонда разрабатывает новые инструменты поддержки с целью помощи своим резидентам.

Он отметил, что ситуация развивается стремительно, новые меры нужно предлагать оперативно.

Ранее Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда «Сколково».

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