«Сколково» планирует вскоре представить новые программы по импортозамещению в России
- РИА Новости
«Мы в ближайшее время предложим несколько новых программ, направленных на импортозамещение, либо старых программ, переориентированных», — цитирует ТАСС Белякова.
По его словам, руководство фонда разрабатывает новые инструменты поддержки с целью помощи своим резидентам.
Он отметил, что ситуация развивается стремительно, новые меры нужно предлагать оперативно.
Ранее Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда «Сколково».