В Краснодарском крае завершили расследование дела о финансовой пирамиде

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В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела о финансовой пирамиде, по которому проходят пятеро обвиняемых в мошенничестве.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По имеющимся данным, в течение года злоумышленники под видом ООО принимали деньги, в том числе от жителей Кубани. Фигуранты обещали доход от высоких процентов по вкладам.

От финансовой пирамиды пострадали 875 человек. Общий ущерб оценивается в 378 млн рублей.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

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