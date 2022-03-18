В Краснодарском крае завершили расследование дела о финансовой пирамиде

В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела о финансовой пирамиде, по которому проходят пятеро обвиняемых в мошенничестве.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По имеющимся данным, в течение года злоумышленники под видом ООО принимали деньги, в том числе от жителей Кубани. Фигуранты обещали доход от высоких процентов по вкладам.

От финансовой пирамиды пострадали 875 человек. Общий ущерб оценивается в 378 млн рублей.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.