Общественный транспорт Нижнего Новгорода перевёз более 187 млн человек в 2021 году
- РИА Новости
Как сообщает ИА «Время Н», об этом заявил директор ООО «Ситикард» Юрий Рябиков на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту и дорожному хозяйству.
В частности, автобусы НПАТ совершили 84,87 млн перевозок. Ещё 38,9 млн пассажиров за год перевёз «Нижегородэлектротранс».
Метрополитеном воспользовались 26,33 млн человек. На частных перевозчиков пришлось 37,53 млн пассажиров.
Ранее телеканал «360» сообщал, что карта «Тройка» заработала на всех транспортных маршрутах Подмосковья.