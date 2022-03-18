Депутат Госдумы Фролова назвала «крымскую весну» символом национального единения

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Депутат Госдумы Тамара Фролова назвала «крымскую весну» символом национального единения.
Депутат Госдумы Фролова назвала «крымскую весну» символом национального единения
  • РИА Новости

«Этот день служит ярким примером того, что сила русского народа — в правде и нашей сплочённости. Все мы не только празднуем Крымскую весну, но и выражаем искреннюю поддержку жителям Донбасса, российским военнослужащим и, конечно, нашему президенту», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметила Фролова, «крымская весна» нашла глубокий отклик в сердце россиян, сплотила всех жителей страны.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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