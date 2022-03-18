«ВКонтакте» возглавила топ соцмедиа по объему контента и количеству авторов

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Социальная сеть «ВКонтакте» возглавила топ соцмедиа по объему контента и количеству авторов. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» возглавила топ соцмедиа по объему контента и количеству авторов
  • РИА Новости

Отмечается, что Brand Analytics, разработчик одноименной системы анализа соцмедиа, представил новые данные по изменению медиапотребления русскоязычного контента на платформах социальных медиа в период с 1 февраля по 17 марта 2022 года.

По данным компании, 4,2 млн авторов публикуют более 14 млн записей «ВКонтакте» каждый день, что является абсолютным большинством среди всех социальных сетей и коммуникационных платформ в России.

Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой в феврале и марте 2022 года.

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