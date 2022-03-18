Компания Henkel заявила о продолжении работы на территории России

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel заявил о продолжении работы на территории России.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на представителей компании.

«Компания Henkel продолжает свою производственную и операционную деятельность на российском рынке, чтобы обеспечить потребителей товарами первой необходимости, в особенности продуктами бытовой химии и личной гигиены», — отметили в Henkel.

Там добавили, что сотрудники, офисы и заводы компании работают в штатном режиме.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.