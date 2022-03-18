Косметолог Иманова прокомментировала ситуацию в индустрии красоты
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«В России есть много различных разработок и качественных препаратов, у которых такой же эффект. Если врач имеет высокую квалификацию, он найдёт выход», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, ситуация отразилась прежде всего на повышении цен на услуги.
Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.