Косметолог Иманова прокомментировала ситуацию в индустрии красоты

Врач дерматолог-косметолог Сабина Иманова прокомментировала ситуацию в индустрии красоты на фоне ухода ряда иностранных брендов из России.

«В России есть много различных разработок и качественных препаратов, у которых такой же эффект. Если врач имеет высокую квалификацию, он найдёт выход», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, ситуация отразилась прежде всего на повышении цен на услуги.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.