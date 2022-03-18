В «Автостате» назвали самые продаваемые китайские кроссоверы с начала года

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В аналитическом агентстве «Автостат» назвали самые продаваемые китайские кроссоверы в январе — феврале 2022 года.
В «Автостате» назвали самые продаваемые китайские кроссоверы с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

За два месяца в России купили 2766 кроссоверов Haval Jolion.

Второе место занимает Chery Tiggo 7 (с учётом Tiggo 7 Pro). Продано 2292 экземпляра.

Далее следуют Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 (с учётом Tiggo 8 Pro).

В топ-5 также попал Haval F7.

Всего в январе — феврале реализовано 17,5 тыс. новых китайских легковых машин (+72% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее).

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.

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