В «Автостате» назвали самые продаваемые китайские кроссоверы с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
За два месяца в России купили 2766 кроссоверов Haval Jolion.
Второе место занимает Chery Tiggo 7 (с учётом Tiggo 7 Pro). Продано 2292 экземпляра.
Далее следуют Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 (с учётом Tiggo 8 Pro).
В топ-5 также попал Haval F7.
Всего в январе — феврале реализовано 17,5 тыс. новых китайских легковых машин (+72% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее).
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