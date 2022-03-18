Экономист Цыганов прокомментировал ситуацию на рынке автокредитования

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов прокомментировал ситуацию на рынке автокредитования.

«С учётом подорожания автомобилей из-за курсовой разницы, размер автокредита также должен вырасти. Изменения будут связаны с уменьшением количества выданных кредитов и смещением на ближайшие месяцы кредитования в сторону рынка автомобилей с пробегом, увеличением срока кредитования и повышением страховых премий», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, в дальнейшем предполагаются поставки отчасти старых и появление новых производителей, которые, вероятно, смогут предложить новые машины по более интересным ценам.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.