В «Сбербанке» разъяснили ситуацию с денежными переводами

Руководитель пресс-службы ПАО Сбербанк Полина Тризонова в беседе с RT разъяснила ситуацию с денежными переводами.

«18 марта вступили в силу санкционные ограничения на валютные операции с корреспондентскими счетами в американских банках. Они коснулись межбанковских переводов по номеру счёта... в валюте по России и за рубеж», — сказала она.

По её словам, это значит, что в Сбербанке нельзя сделать перевод в другой банк в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах.

При этом в офисах Сбербанка по-прежнему можно отправлять переводы в другие банки как по России, так и за рубеж в такой валюте: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.

Переводы за рубеж через приложение «Сбербанк Онлайн» остаются доступны только в евро.

При этом переводы по России в другие банки внутри Сбера в приложении «Сбербанк Онлайн» осуществляются в рублях по прежним правилам и безо всяких ограничений.

Ранее в Сбербанке объявили об уходе с рынка Европы на фоне объявленных Западом антироссийских санкций.