Юрист Синюкова рассказала об особенностях использования кредитных каникул

Юрист Марина Синюкова рассказала об особенностях использования кредитных каникул.

«Кредитные каникулы — это временное приостановление выплат по ипотеке. Попросить каникулы можно на срок от 1 до 6 месяцев. При их одобрении банк не будет применять к заёмщику какие-либо санкции», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, воспользоваться льготой могут и физлица, и индивидуальные предприниматели.

«Предприниматели должны осуществлять свою деятельность хотя бы в одной из 12 сфер, установленных постановлением правительства РФ от 10.03.2022 №337», — уточнила Синюкова.

Она отметила, что для возможности получения кредитных каникул необходимо соответствовать ряду условий.

«Плюсы льготы привлекательны: в период КК не взыскиваются пени, штрафы и неустойки, в любой момент можно частично или полностью досрочно погасить сумму основного долга», — сказала юрист.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.