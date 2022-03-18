Тундровикам из ЯНАО начислят кочевую выплату в двойном размере за апрель

В апреле этого года тундровики из ЯНАО получат кочевую выплату в двойном размере. Об этом в интервью «Ямал-Медиа» рассказал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

По его словам, на двойную выплату могут рассчитывать мужчины в возрасте 60 лет и старше, а также женщины, которым исполнилось 55 лет.

Выплаты в размере 5 тыс. рублей получат 2476 человек. Также под эту программу попали семьи с детьми, не достигшими 18 лет. Родителям 8497 детей также начислят по 5 тыс. рублей.

«Сразу после поручения главы государства мы приняли решение выплатить дополнительные «кочевые» нашим тундровикам. Сейчас, как мы знаем, проходят Дни оленеводов, люди могут закупиться впрок на ближайшие месяцы. Действуем по тому же принципу, что мы делали во время острой фазы пандемии — для семей с детьми, для людей старшего возраста сделаем удвоенные «кочевые», — заявил Артюхов.

Выплаты будут производить в автоматическом режиме, поэтому никаких заявлений тундровикам писать не нужно. Деньги поступят в ближайшие дни.

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