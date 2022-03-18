В Ассоциации производителей шин рассказали, от чего будет зависеть ситуация с ценами

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Исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева прокомментировала информацию, что к осени возможен рост цен на автомобильные шины.
В Ассоциации производителей шин рассказали, от чего будет зависеть ситуация с ценами
  • Gettyimages.ru

Пока делать прогнозы не представляется возможным в связи с разной позицией заводов и каждой отдельной компании, заявила эксперт в беседе с «МИР 24».

«Даже на ближайший месяц прогнозы сейчас давать очень сложно. Могу сказать лишь, что в России очень много локализованных западных производителей, если мы говорим о легковом сегменте», — отметила Чурмеева.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с URA.RU рассказал, что менять резину с зимней на летнюю лучше всего в мае.

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