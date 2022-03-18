В Ассоциации производителей шин рассказали, от чего будет зависеть ситуация с ценами
- Gettyimages.ru
Пока делать прогнозы не представляется возможным в связи с разной позицией заводов и каждой отдельной компании, заявила эксперт в беседе с «МИР 24».
«Даже на ближайший месяц прогнозы сейчас давать очень сложно. Могу сказать лишь, что в России очень много локализованных западных производителей, если мы говорим о легковом сегменте», — отметила Чурмеева.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с URA.RU рассказал, что менять резину с зимней на летнюю лучше всего в мае.