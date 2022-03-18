В Тюменской области прокомментировали ситуацию с самозанятыми

В Тюменской области в настоящее время работают более 51 тыс. самозанятых. За год число таких специалистов выросло почти в три раза.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Как заявил директор областного Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков, для самозанятых более двух лет действует упрощённый налоговый режим.

«У нас большой опыт развития и поддержки бизнеса, включая микробизнес. Это и образовательные программы, и финансирование, акселераторы и наставничество. А в этом году мы сделаем акцент на продвижение и поможем самозанятым региона выйти на маркетплейсы», — цитирует Машукова megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что горячая линия поддержки бизнеса в Московской области стала работать в круглосуточном режиме.