В Нижнем Новгороде завели дело по факту махинаций со страховыми выплатами

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В пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области сообщили, что девять нижегородцев обманули страховые компании, сумма ущерба составила 45 млн рублей.
В Нижнем Новгороде завели дело по факту махинаций со страховыми выплатами
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ведомство. 

Подозреваемые нарушали порядок страхования недвижимого имущества, а затем умышленно уничтожали его для получения выплат. Мошенникам помогали сотрудник регионального ГУ МЧС России и замдиректора оперативного офиса одной из системообразующих страховых компаний.

В настоящий момент ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по собранным нижегородским УФСБ материалам. Устанавливаются все эпизоды преступлений, к которым могут быть причастны подозреваемые.

Ранее юрист, член союза Торгово-промышленной палаты России Елена Эльгерт в беседе с ФАН рассказала, как не стать жертвой мошенников, занимающихся вопросами банкротства.

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