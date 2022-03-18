В Нижнем Новгороде завели дело по факту махинаций со страховыми выплатами

В пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области сообщили, что девять нижегородцев обманули страховые компании, сумма ущерба составила 45 млн рублей.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ведомство.

Подозреваемые нарушали порядок страхования недвижимого имущества, а затем умышленно уничтожали его для получения выплат. Мошенникам помогали сотрудник регионального ГУ МЧС России и замдиректора оперативного офиса одной из системообразующих страховых компаний.

В настоящий момент ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по собранным нижегородским УФСБ материалам. Устанавливаются все эпизоды преступлений, к которым могут быть причастны подозреваемые.

Ранее юрист, член союза Торгово-промышленной палаты России Елена Эльгерт в беседе с ФАН рассказала, как не стать жертвой мошенников, занимающихся вопросами банкротства.