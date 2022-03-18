В Нижнем Новгороде завели дело по факту махинаций со страховыми выплатами
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ведомство.
Подозреваемые нарушали порядок страхования недвижимого имущества, а затем умышленно уничтожали его для получения выплат. Мошенникам помогали сотрудник регионального ГУ МЧС России и замдиректора оперативного офиса одной из системообразующих страховых компаний.
В настоящий момент ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по собранным нижегородским УФСБ материалам. Устанавливаются все эпизоды преступлений, к которым могут быть причастны подозреваемые.
Ранее юрист, член союза Торгово-промышленной палаты России Елена Эльгерт в беседе с ФАН рассказала, как не стать жертвой мошенников, занимающихся вопросами банкротства.