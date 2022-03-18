В Подмосковье рассказали о сотрудничестве с Крымом

В Мособлдуме назвали сферы, в рамках которых Подмосковье наиболее тесно сотрудничает с Крымом.

Об этом сообщает «Радио 1».

Как отметил председатель подмосковной думы Игорь Брынцалов, регион и, в частности, местный парламент, наладили продуктивное взаимодействие с Крымом после его вхождения в состав России.

«Началось парламентское сотрудничество между Московской областной думой и Государственным советом Республики Крым. В 2017 году мы подписали официальное соглашение о сотрудничестве. Все эти годы сотрудничество развивается поступательными темпами, прежде всего в сферах культуры и туризма, предпринимательства. Уверен, мы сохраним эту динамику», — сказал Брынцалов.

Ранее, как передавало ФБА «Экономика сегодня», власти Крыма заявили, что турпоток в регион вырос в 2,5 раза за восемь лет.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.