Сбербанк порекомендовал клиентам не обновлять приложение из-за риска заражения устройств
- РИА Новости
«Мы призываем пользователей отказаться сейчас от обновления программного обеспечения, а разработчиков — усилить контроль за использованием внешнего исходного кода», — приводит РИА Новости сообщение банка.
Отмечается, что участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента.
«Различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения», — добавляется в сообщении.
Уточняется, что использование такого программного обеспечения может привести к заражению устройства вредоносным ПО.
Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН назвал распространённые мошеннические схемы.