Сбербанк порекомендовал клиентам не обновлять приложение из-за риска заражения устройств

Сбербанк рекомендует своим клиентам в настоящее время отказаться от обновления банковского приложения в связи с повышенным риском заражения устройств.

«Мы призываем пользователей отказаться сейчас от обновления программного обеспечения, а разработчиков — усилить контроль за использованием внешнего исходного кода», — приводит РИА Новости сообщение банка.

Отмечается, что участились случаи внедрения в свободно распространяемое программное обеспечение провокационного медиаконтента.

«Различный контент и вредоносный код могут быть встроены в свободно распространяемые библиотеки, используемые для разработки программного обеспечения», — добавляется в сообщении.

Уточняется, что использование такого программного обеспечения может привести к заражению устройства вредоносным ПО.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН назвал распространённые мошеннические схемы.